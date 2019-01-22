أرامكو: ندرس اختيار بنوك لإصدار سندات لإتمام صفقة سابك

قال الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو السعودية أمين الناصر في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" إن شركة النفط المملوكة للدولة تجري محادثات مع وكالات تصنيف ائتماني قبيل صفقة سندات مهمة لها مرتقبة.

وأضاف الناصر أن "أرامكو السعودية تدرس اختيار بنوك لإصدار سندات، وتهدف لإتمام صفقة الاستحواذ على #سابك" موضحاً أن القرار بشأن حجم صفقة السندات سيُتخذ قريبا.

وكان #وزير_الطاقة_السعودي خالد الفالح قال إن #أرامكو ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق الـ10 مليارات دولار.

ولم يذكر الفالح عملة إصدار الدين المزمع، لكنه قال في تصريح سابق إن السندات، التي ستكون الأولى لأرامكو في أسواق الدين العالمية، من المرجح أن تكون بالدولار الأميركي.

كما كان الوزير قال إن أرامكو ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الجاري.