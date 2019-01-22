سابك: هبوط أسعار المنتجات توقف خلال الأسبوعين الماضيين 

قال الرئيس التنفيذي لشركة #سابك يوسف البنيان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أسعار المنتجات الرئيسية تراجعت بين 8% و30% مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف البنيان "لاحظنا توقف هبوط أسعار المنتجات خلال الأسبوعين الماضيين".

وأشار البنيان إلى تباطؤ #الاقتصاد_العالمي وعلى وجه الخصوص في الصين بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وقال "نصدر لآسيا 28%، وتستحوذ #الصين على 60 إلى 70% من مبيعاتنا في القارة، ونصدر لأوروبا 23% من مبيعات سابك، ولكن لكل سوق استراتيجية مختلفة ففي #أوروبا نقدم حلولا مبتكرة ومنتجات مختلفة وأسعار مختلفة، أما في الصين فنحن موجودون لأكثر من 30 سنة، وهبوط الأسعار هذا على الجميع وليس سابك وحدها.

وحول شراء أرامكو حصة #صندوق_الاستثمارات_العامة في سابك قال البنيان "هذه عملية ما بين الصندوق وأرامكو، ومن وجهة نظرنا هذه الخطوة ستوحد الجهود ما بين العملاقين الكبيرين أرامكو للبترول وسابك في البتروكيماويات، وهذا سيفيد #السعودية وسيساعد على تحقيق رؤية 2030".

لا خطة للدخول في سوق الدين

من جهة أخرى، أشار البنيان إلى أن الشركة ليست لديها أي نية للدخول في سوق الدين هذا العام، إلا أن هذا الموضوع مرتبط بمشاريع "سابك" الجديدة والتي قد تحتاج إلى تمويل في المستقبل.

وقال: "4.5 مليار ريال حجم النفقات الرأسمالية في 2018 ونتوقع نفس المستوى في 2019".

وعن استحواذ "سابك" على شركة في مجال تقنية "النانو"، أكد البنيان أن شركة "سابك" قد استثمرت بشكل كبير في التقنية ولدينا 21 مركزا للأبحاث.

وبيّن أن "الاستثمار في تقنية "نانو" عزز وضعنا في تزويد حلول مبتكرة"، مشددا على أن القوة التنافسية في المستقبل سترتكز على عاملين أساسيين: القدرة البشرية والتقنية.