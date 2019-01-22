مجلس إدارة "رينو" يجتمع قريبا لاختيار خليفة لكارلوس غصن

أبلغت مصادر وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن شركة "رينو" لصناعة السيارات دعت إلى اجتماع لمجلس إدارتها في الرابع والعشرين من يناير، لمناقشة الخطط ذات الصلة باختيار خليفة لـ #كارلوس_غصن المحتجز في اليابان بتهمة ارتكاب جرائم مالية وهو ما ينفيه.



وأيدت لجنة الترشيحات التابعة لـ"رينو" مؤقتاً اختيار رئيس ميشلان جان دومينيك سينار لمنصب رئيس مجلس إدارة "رينو"، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، بينما سيتولى تيري بولار نائب غصن مهام الرئيس التنفيذي بالكامل، وفقاً لما ذكره مصدران لـ"رويترز".

ورفضت أعلى محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء، أحدث طلب من غصن للحصول على إفراج بكفالة، على الرغم من عرض رئيس "نيسان" المقال ارتداء سوار إلكتروني في القدم للتتبع، في مسعى غير معتاد للإفراج عنه بكفالة بعد احتجازه منذ شهرين.

ويزيد الحكم، الذي كان متوقعاً إلى حد بعيد، احتمالات بقاء غصن (64 عاماً) رهن الاحتجاز إلى حين محاكمته.