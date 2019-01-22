"جبل عمر" للعربية: نرتب لإصدار صكوك بملياري ريال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة #جبل_عمر للتطوير ياسر الشريف في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تستعد لإصدار صكوك بملياري ريال، ومن المحتمل أن يكون بالنصف الأول من العام 2019.

وقال على هامش منتدى #دافوس_2019، إن الشركة تدرس لأول مرة التوسع خارج #مكة_المكرمة لتطوير مشاريع في جدة والمدينة المنورة، مشددا على أن الشركة منفتحة لعقد شراكات سواء مع مستثمر محلي أو عالمي.

وتابع: "إن عملية تمويل هذه المشاريع ستكون إمّا من خلال إصدار منتجات جديدة أو من خلال إعادة هيكلة التمويل والقروض، أو من خلال طرح صناديق استثمارية".

ولفت الشريف إلى أن البيع على الخارطة شهد تحسناً ملحوظاً ولاقى إقبالا كبيراً، وهذا سينعكس إيجابا على النتائج المالية للشركة في الربع الرابع.

وعن توقعاته لأداء الشركة في 2019 قال: "نتوقع قفزات مهمة في أرباح الشركة تماشيا مع الاستراتيجية الموضوعة، حيث إن منتجات برنامج "وافي" أعطت دفعة مهمة للشركة سواء البيع للأفراد أو للصناديق العقارية".

وأشار إلى أن الشركة بدأت ببيع هذه المنتجات في فندق "العنوان" في مكة، وقد لاقى إقبالا جيدا لنحو 741 وحدة سكنية"، ونتأمل مستقبلاً إذا كان هناك تمكين لغير السعوديين بالإيجار الطويل الأمد، أن ينعكس ذلك إيجابا على هذه المنتجات وبالتالي يرتفع الطلب وتتحسن نتائج الشركة إيجابا".