"دانة غاز" تعيد شراء صكوك بـ5 ملايين دولار

أعلنت "دانة غاز" أنها قامت بإعادة شراء صكوك بقيمة خمسة ملايين دولار، كانت قد أصدرتها شركة "دلتا النيل للصكوك المحدودة" التابعة لها.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إعادة هذه الصكوك إلى وكيل الدفع الرئيسي bank of new york mellon بهدف إلغائها، لينخفض بذلك إجمالي المبلغ المستحق من صكوك "دلتا النيل للصكوك المحدودة" إلى نحو 400 مليون دولار.

وكان مجلس الإدارة أقر الأسبوع الماضي خطة الشركة التي تتضمن مواصلة برنامج إعادة شراء صكوكها، التزاماً بما نصت عليه الاتفاقيات ذات الصلة، وبالتزامن مع سير الدعاوى القانونية.