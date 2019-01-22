614 مليون دولار لبناء مصنع إطارات في أبوظبي بتخطيط صيني

تؤسس شركة رودبوت الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات مصنعا في أبوظبي باستثمارات قدرها 2.2 مليار درهم (614 مليون دولار)، في إشارة جديدة على تنامي العلاقات الاقتصادية الصينية مع دولة الإمارات.

وتستثمر العاصمة الإماراتية أبوظبي مليارات في الصناعة والسياحة وجذب الشركات الأجنبية لتأسيس صناعات تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ويجري بناء المصنع في المنطقة النموذجية الصينية الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية بمدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وهي المركز الصناعي للإمارة وجزء من موانئ أبوظبي، وفقا لما جاء في بيان من موانئ أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، في البيان، إن رودبوت ستنضم إلى نحو 19 شركة وقعت اتفاقات لاستثمار مليار دولار في المنطقة.

وتبلغ طاقة الإنتاج المبدئية للمصنع ثلاثة ملايين إطار سيارات ركاب ومليون إطار للشاحنات والحافلات. وستعمل المنشأة بشكل كامل بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وسيزيد إنتاج إطارات سيارات الركاب إلى عشرة ملايين بحلول 2022.