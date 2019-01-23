قال الرئيس التنفيذي لشركة #أجيليتي، طارق سلطان، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى #دافوس إن مستويات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة تعتبر جيدة رغم الحديث عن تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأشار سلطان إلى أن نسب النمو المتوقعة في الدول الناشئة 4.5%، وفي الدول الكبيرة 2.5%، ولهذا فإن النمو المتوقع في الأسواق الناشئة جيد.

وقال "سياستنا ثابتة في التركيز على الدول الناشئة، والاستثمارات في الدول الناشئة عادة ما تكون طويلة المدى، وتأخذ سنوات حتى تحقيق النجاح، ولا شك أن الأسواق الناشئة تأثرت بأوضاع التجارة بين الصين وأميركا، وهي موجودة في أكثر من 100 دولة".

وأوضح أن #شركة_أجيلتي ستبني نصف مليون متر من المخازن خلال 5 سنوات.