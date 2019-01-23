ارتفاع أرباح STC الفصلية 22% لـ 3.1 مليار ريال

أعلنت شركة #الإتصالات_السعودية STC تحقيقها أرباحاً صافية للربع الرابع من العام 2018 بقيمة 3.11 مليار ريال تمثل زيادة بنسبة حوالي 22% عن الربع المماثل من العام السابق، وزيادة بنسبة حوالي 18% عن الربع الثالث 2018.

وجاءت الأرباح أعلى من توقعات المحللين البالغة 2.9 مليار ريال.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع #سوق_الأسهم_السعودية #تداول سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2018 بمبلغ 561 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1- ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 664 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الإيرادات بمبلغ 640 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب عكس مبلغ 579 مليون ريال المتعلق بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً اعتبارا من مطلع العام 2018، مما أدى الى ارتفاع اجمالي الدخل بمبلغ 1303مليون ريال.

2- ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 696 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية.

3- تسجيل خسائر مصروفات وايرادات أخرى بمبلغ وقدره (157) مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها (49) مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود الى تسجيل خسائر في بند استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة وبند (خسائر) مكاسب أخرى مقارنة بمكاسب في كلا البندين للربع المماثل من العام السابق حيث تم تسجيل مخصص هبوط فيما يخص استثمار الشركة في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة الماليزية بمبلغ (168) مليون ريال.

كما فسرت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2018 بمبلغ 473 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بشكل رئيسي الى التالي:

1- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 846 مليون ريال وذلك بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات بمبلغ 1,013 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب عكس مبلغ 579 مليون ريال المتعلق بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً اعتبارا من مطلع 2018، والذي قابله انخفاض في الايرادات بمبلغ 167 مليون ريال.

2- ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 594 مليون ريال، والسبب الرئيسي يعود لارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية والعمومية والادارية والاستهلاك والاطفاء.

4- تسجيل خسائر مصروفات وايرادات أخرى بمبلغ وقدره (157) مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها (291) مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود الى: اخفاض تكاليف برنامج التقاعد المبكر. وتسجيل خسائر في بند استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة وفي بند (خسائر) مكاسب أخرى، مقارنة بمكاسب للربع السابق حيث تم تسجيل مخصص هبوط فيما يخص استثمار الشركة في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة الماليزية بمبلغ (168) مليون ريال.

وبالنسبة للنتائج المالية السنوية فقد سجلت شركة #الإتصالات_السعودية في العام 2018 أرباحاً صافية بقيمة 10.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 7.7% عن الأرباح الصافية المتحققة في كامل العام 2017.