بعد طردها من أجواء ألمانيا..إيران تندد بحظر "ماهان إير"

نددت الخارجية الإيرانية بما وصفته بحظر ألماني "متهور وخاطئ" على شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، عن طريق منع طائراتها من الهبوط في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن الناطق باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، قوله إن الحظر المفروض على شركة الطيران يتنافى مع "العلاقات المتبادلة" بين البلدين.

يشار إلى أن #ماهان_إير مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، وقد قالت ألمانيا الاثنين إنها تحظر على طائراتها الهبوط في البلاد، مشيرة إلى مخاوف أمنية وضلوع الشركة في النزاع السوري.

وعبر قاسمي عن أمله في أن تعيد ألمانيا النظر في القرار الذي وصفه بـ "المتهور".

وتسيّر شركة الطيران رحلات أسبوعية عديدة بين طهران ومدن ألمانية.