تراجع أرباح "بتروكيم" الفصلية 40% لـ236 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الوطنية للبتروكيماويات "#بتروكيم" إلى 236 مليون ريال، في الربع الرابع من 2018، بنسبة 39.6%، مقابل 391 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 307 ملايين ريال، في الربع السابق عليه بتراجع 23.1%.

وقالت بتروكيم إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في أسعار منتجات الشركة خلال الربع الحالي، تعديل استهلاك بعض الأصول الخاصة بوحدة البولي ستايرين بمبلغ 236 مليون ريال خلال الربع الحالي، وتحقيق أرباح غير تشغيلية خلال الربع الرابع من العام الماضي نتيجة عكس مخصص الزكاة قدرها 65 مليون ريال.

وذكرت #شركة_بتروكيم أنها حققت دخل آخر خلال الربع الحالي بلغ 187 مليون ريال نتيجة تعويضات تأمينية.

وخلال عام 2018، حققت بتروكيم أرباحا 1.65 مليار ريال، مقابل 888 مليون ريال، في 2017، بنمو 31.2%.