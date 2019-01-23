تراجع كبير في أرباح "المجموعة السعودية" الفصلية بـ93%

انخفضت أرباح شركة #المجموعة_السعودية للاستثمار الصناعية، إلى 867 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 13.6%، مقارنة بمليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 93.2% إلى 27 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة بـ398 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :

1. انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) ، في الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمشروعين التي تمت خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار المنتجات خلال الربع الرابع من العام الحالي.

2. بيع المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية PCC بقيمة 31 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام السابق.

مع العلم أن حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، قد ارتفعت للفترة الحالية لتبلغ 581 مليون ريال مقابل 444 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



1. تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) خسائر بلغت حصة المجموعة منها (85) مليون ريال للربع الحالي، مقابل أرباح بقيمة 186 مليون ريال الربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض حاد في أسعار المنتجات.

2. انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 121 مليون ريال مقابل 196 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

3.بيع المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية PCC بقيمة 31 مليون ريال، خلال الربع المماثل من العام السابق.