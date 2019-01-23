رئيس STC للعربية: ندرس الاستثمار بالصكوك السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #الاتصالات_السعودية STC ناصر الناصر أن الشركة تدرس الاستثمار في #الصكوك_السعودية وستتحدد نتائج الدراسة في الربع الأول من العام الحالي ومدى تحقق ذلك.

واعتبر الناصر في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة #دافوس السويسرية أن التوجه للاستثمار في أدوات الدين العام السعودية والصكوك يأتي بهدف "الاستثمار، ووضعنا المالي أكثر من ممتاز وفيها فرصة، ويمكن استغلالها كأدوات للتمويل بنفس الوقت".

وتوقع الناصر "إطلاق شبكات الجيل الخامس سيتم بحسب جاهزية أجهزة الهواتف الجوالة بالأسواق المرتقب بالنصف الثاني من العام الحالي".

وأشار إلى أن نمو إيرادات البيانات وكفاءة الإنفاق والقطاعات غير التقليدية ساهمت بالأرباح القوية للشركة.

وكانت شركة #الاتصالات_السعودية STC أعلنت تحقيقها أرباحاً صافية للربع الرابع من العام 2018 بقيمة 3.11 مليار ريال تمثل زيادة بنسبة حوالي 22% عن الربع المماثل من العام السابق، وزيادة بنسبة حوالي 18% عن الربع الثالث 2018.

وقال الناصر إن "الاتصالات السعودية" تسعى لتوسعة قطاع #البيانات نظرا للفئات العمرية الشبابية في السعودية، موضحاً أن جزءا كبيرا من مدخولات الشركة يأتي من البيانات.

كما تحدث عن العمل على مزاد للترددات من #وزارة_الاتصالات، متوقعاً أن يكون التخصيص نهاية فبراير المقبل، لكون الترددات مهمة في تطوير شبكة الجيل الخامس.