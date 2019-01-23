هواوي تهدد بالانسحاب من دول.. وتهم "تجسس" تلاحقها

المصدر: دافوس - أ ف ب

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة " #هواوي " في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، لافتة إلى أنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيتها الفائقة السرعة على الإنترنت، الجيل الخامس.

ودعا رئيس الشركة ليانغ هوا الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس.

وقال "نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي"، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.

وصرّح خلال لقاء مع الصحافة، على هامش منتدى #دافوس_2019 الاقتصادي، أنه في حال كان وصول هواوي إلى بعض الأسواق معرقلاً والزبائن بدأوا بالتردد، "فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول، حيث نكون مرحباً بنا وحيث يمكننا التعاون".

ولم يحدّد عن أي شراكات كان يتحدث عملياً. وعلّقت جامعة أوكسفورد مؤخراً أي تمويل من جانب عملاق الاتصالات الصيني.

وأعرب ليانغ عن "ثقته" بالقضاء الكندي بعد توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو وهي ابنة مؤسس هواوي والمهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفاي، بناء على طلب واشنطن.

وأكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستطلب تسلّم مينغ، مع اقتراب المهلة النهائية لذلك في 30 كانون الثاني/يناير.

ويُشتبه في أن هواوي تشكل مصدر مشاكل تتصل بالأمن الوطني في العديد من الدول منها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند واليابان، وحظرت هذه الدول على هواوي إقامة شبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة على الإنترنت.