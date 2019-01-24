أرباح شركة "معادن" تقفز لـ1.8 مليار ريال بـ2018

ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية #معادن إلى 1.84 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ714.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم والأمونيا والألمنيوم والألومنيا، وكذلك ارتفاع كمية المبيعات لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم و الألومنيا و المنتجات المدرفلة المسطحة والذهب، بالإضافة إلى زيادة الدخل من ودائع لأجل، وزيادة الحصة في صافي ربح مشروع مشترك (شركة معادن باريك للنحاس).

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل 11%، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بمعدل 7%، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمعدل 21% وارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بمعدل 53%، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمعدل 9% بسبب إعادة تمويل قروض شركة معادن للبوكسايت والألومينا بقروض نتج عنها إطفاء لرسوم القروض السابقة، كما زادت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نتيجة زيادة صافي الربح.

علماً بأنه تم في الربع الرابع من العام 2018م إطفاء جزء من أصول مشروع صفائح السيارات بمبلغ 281 مليون ريال، بما يمثل حصة معادن في المشروع المشترك مع الشريك شركة (الكوا) بملكية ما نسبته 74.9%، ونظرًا لتحسن أداء وربحية شركة سامابكو (شركة خاضعة للسيطرة المشتركة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات) والتي حققت زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية، مما نتج عنه عكس ما تم إطفاءه في السنوات السابقة للاستثمار في شركة سامابكو بمبلغ 346 مليون ريال سعودي.