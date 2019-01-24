الشركات البريطانية تخشى "بريكست دون اتفاق"

قال وزير بريطاني رفيع المستوى، إن الشركات بحاجة إلى الاستعداد لاحتمالية مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل دون اتفاق، حيث ذكر عدد كبير من الشركات البريطانية أنها تخزن البضائع أو تنقل عملياتها إلى الخارج.

ورفض نواب البرلمان البريطاني اتفاق #خروج_بريطانيا_من_الاتحاد_الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وباتت محاولات العثور على بديل شبه مستحيلة.

وقال وزير التجارة الدولي ليام فوكس أمس الأربعاء: "لم يعد ممكناً التوصل إلى اتفاق".

وقالت العديد من الشركات إن "عدم التوصل إلى اتفاق" سيتسبب في مشاكل اقتصادية من خلال فرض التعريفات الجمركية والمراقبة الجمركية وغيرها من الحواجز بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها.

وأوضحت كارولين فيربيرن، عضو اتحاد الصناعة البريطاني، أن على السياسيين استبعاد عدم التوصل إلى اتفاق حول #البريكست لمنع الأضرار التي لا يمكن إصلاحها واستعادة الثقة في الشركات البريطانية".