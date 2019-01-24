إيرباص: الطيران البريطاني على حافة الهاوية

حذرت "إيرباص"، اليوم الخميس، من أنها قد تنقل عملياتها المتعلقة بتصنيع الأجنحة إلى خارج بريطانيا في حالة غياب إجراءات سلسة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتوقعت اتخاذ "قرارات قد تلحق ضرراً بالغاً" بأنشطتها البريطانية إذا كان الخروج دون اتفاق.

لكن توم إندرز الرئيس التنفيذي للشركة أقر أيضاً، أن #إيرباص لن تجري تغييرات فورية فيما يتعلق بالحضور الصناعي للشركة، ووجه مناشدة مباشرة للبرلمان البريطاني المنقسم لتجنب الخروج دون اتفاق، مصدراً أشد تحذير بشأن التهديد الذي ستتعرض له الوظائف في المستقبل.

وقال في تسجيل مصور نشره موقع الشركة على الإنترنت: "قطاع الطيران البريطاني يقف الآن على حافة الهاوية".

وأضاف: "إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فسنضطر في إيرباص لاتخاذ قرارات قد تلحق ضرراً بالغاً بالمملكة المتحدة".

وتوظف الشركة التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في قطاع صناعة الطائرات 14 ألفاً في بريطانيا.

وقال إندرز: "نرجوكم ألا تصدقوا جنون المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذين يؤكدون أننا لن ننقل مصانعنا الضخمة من هنا وسنظل في بريطانيا على الدوام. إنهم مخطئون".

وأضاف: "بالطبع ليس من الممكن نقل مصانعنا الكبيرة في بريطانيا إلى مناطق أخرى في العالم على الفور. لكن الطيران نشاط على المدى الطويل وقد نضطر لإعادة توجيه استثماراتنا في حال الخروج دون اتفاق. لا يساوركم أدنى شك في أن هناك العديد من الدول التي سترحب جداً بتصنيع أجنحة طائرات إيرباص لديها".