تراجع أرباح ينساب الفصلية 70% لـ233.5 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة #ينبع_الوطنية_للبتروكيماويات "ينساب" بنسبة 69.98% إلى 233.5 مليون ريال، في الربع الرابع من 2018 مقابل 777.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقارنة مع 729 مليون ريال، في الربع السابق بنسبة انخفاض 67.96%.

وقالت #شركة_ينساب إن انخفاض صافي الربح في الربع الرابع يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وثبات متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج وكذلك انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة نتيجة للإيقاف المجدول لمصنع جلايكول الإيثلين لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع توسعة المصنع كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 10 أكتوبر 2018م.

وخلال 2018، ارتفعت أرباح #ينساب إلى 2.4 مليار ريال، مقابل 2.37 مليار ريال، في 2017، بارتفاع 1.58%.

وأرجعت ينساب نمو صافي الربح السنوي الى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض تكاليف التمويل وبعض المصاريف غير التشغيلية على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار بعض مواد اللقيم وكذلك انخفاض الكميات المباعة نتيجة للإيقاف المجدول لمصنع جلايكول الإيثلين لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع توسعة المصنع كما هو معلن عنه في أكتوبر 2018.