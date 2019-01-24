ترمب يرفع سقف التحدي على "هواوي" وجامعات أميركا تقاطعها

تتخلى جامعات الولايات المتحدة الأميركية الكبرى عن معدات الاتصالات التي تنتجها شركة #هواوي تكنولوجيز وغيرها من الشركات الصينية لتجنب فقدان التمويل الفيدرالي بموجب قانون جديد للأمن القومي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

ويزعم المسؤولون الأميركيون أن شركات الاتصالات الصينية تنتج معدات تسمح لحكومتها بالتجسس على المستخدمين في الخارج، بما في ذلك باحثون غربيون يعملون على تقنيات رائدة، وهو ما نفته بكين والشركات الصينية بشكل متكرر.

وقال مسؤول جامعي إن جامعة كاليفورنيا في بيركلي أزالت نظام مؤتمرات الفيديو من هواوي، في حين يعمل حرم جامعة كاليفورنيا في إيرفين على استبدال خمس قطع من المعدات السمعية والبصرية صينية الصنع، بينما تعمد الجامعات الأخرى، مثل جامعة ويسكونسن، على مراجعة مورديها.

وخطت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو خطوة أخرى، إذ قالت الجامعة في شهر أغسطس/آب، إنها لن تقبل التمويل أو الدخول في اتفاقات مع هواوي وزد تي إي ZTE وغيرهما من مزودي معدات الصوت والفيديو الصينية لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتشير هذه الإجراءات، التي لم يبلغ عنها سابقاً، إلى جهود الجامعات للنأي بنفسها عن الشركات الصينية التي زودتها على مدى سنوات بمعدات تقنية وقدمت الرعاية للبحوث الأكاديمية، لكنها الآن تخضع للتدقيق من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وتأتي هذه التحركات استجابة لقانون تفويض الدفاع الوطني NDAA، الموقع من قبل الرئيس دونالد ترمب في شهر أغسطس/آب، والذي يحظر على متلقين التمويل الفيدرالي استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تسجيل الفيديو ومكونات الشبكات التي تقدمها هواوي و ZTE.

ويعتبر القانون الجديد جزءا من استراتيجية إدارة دونالد ترمب الأوسع نطاقاً للتصدي لما يعتبره تهديد #الصين المتنامي للتنافسية الاقتصادية الأميركية والأمن القومي الأميركي.

وقد فرض الرئيس رسوما جمركية على عدد كبير من السلع الصينية وجعل من الصعب على الشركات الأجنبية شراء حصص في شركات التكنولوجيا الأميركية، ما أدى إلى تراجع #الاستثمارات_الصينية في وادي السليكون.

تهديد بالانسحاب

وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلنت "هواوي" في #دافوس_2019 يوم أمس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، لافتة إلى أنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيتها فائقة السرعة على الإنترنت، الجيل الخامس.

موضوع يهمك أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة " #هواوي " في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، لافتة إلى أنها... هواوي تهدد بالانسحاب من دول.. وتهم "تجسس" تلاحقها شركات

ودعا رئيس الشركة ليانغ هوا الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس.

وقال "نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي"، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.

أرقام قياسية في مبيعات الهواتف الذكية

من جهتها، قالت شركة هواوي اليوم الخميس، إن مبيعاتها الاستهلاكية تجاوزت مستوى قياسيًا بلغ 52 مليار دولار أميركي في عام 2018، بسبب الطلب القوي على هواتفها الذكية من الفئة العليا، وذلك حتى مع استمرارها في مواجهة تدقيق عالمي متزايد لأنشطتها.

وأفاد رئيس القسم الاستهلاكي لدى هواوي ريتشارد يو، خلال حدث أقيم في العاصمة الصينية بكين، إن القفزة البالغة نحو 50% في إيرادات قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية للعملاق الصيني تفوقت على قطاع معدات الاتصالات، وأصبحت أفضل أعمال الشركة من حيث المبيعات.

وأعلنت شركة هواوي الشهر الماضي أن إجمالي الإيرادات في عام 2018 ارتفع بنسبة 21% إلى 109 مليارات دولار دون تقديم تفاصيل أداء القطاع.