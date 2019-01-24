خسارة فصلية مفاجئة لـ"هيونداي" مع تعثر المبيعات بالصين

فاجأت "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية السوق اليوم الخميس، بتكبدها أول خسائر فصلية صافية منذ 2011 على الأقل، في ظل تراجع حاد لمبيعات سياراتها في الصين التي تعد سوقاً رئيسية لها.

وتشهد "هيونداي"، التي كانت مع شقيقتها "كيا موتورز" ثالث أكبر صانع سيارات في #الصين، فوائض في الطاقة الإنتاجية مع إخفاقها في تحقيق المبيعات المستهدفة بالصين في 2018، إذ لم تبلغ إلا نصف قدرتها الإنتاجية الإجمالية.

وأعلنت "هيونداي"، التي تعد مع "كيا موتورز" خامس أكبر منتج للسيارات في العالم، عن صافي خسارة فصلي قدره 129.8 مليار وون (114.95 مليون دولار) للربع الرابع المنتهي في ديسمبر، بينما توقع 14 محللا ربحاً في المتوسط قدره 784 مليار وون وفقاً لبيانات آي/بي/إي/اس رفينيتيف.

وتلك أول خسارة صافية للشركة منذ أن عدلت طريقة المحاسبة في 2011، بحسب "رويترز".

وانخفضت الأرباح الصافية للعام بأكمله بـ63% إلى 1.5 تريليون وون، في سادس انخفاض سنوي على التوالي.

وتراجعت أرباح التشغيل الفصلية بنسبة 35% إلى 501 مليار وون، في حين زادت المبيعات 5% إلى 25.67 تريليون وون.

وشهدت السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، انكماشاً للمرة الأولى في عقدين العام الماضي، تحت وطأة #الحرب_التجارية الصينية الأميركية، وانتهاء فترة سريان خفض الضرائب على شراء السيارات الصغيرة.

وانخفضت أسهم "هيونداي موتور" بـ2.3% بعد إعلان النتائج اليوم.