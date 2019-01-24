"رينو" تعين رئيسا بديلا لكارلوس غصن .. ونيسان ترحب

رحب رئيس شركة نيسان هيروتو سايكاوا الخميس بتعيين قيادة جديدة لمجموعة رينو مكان قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن الموقوف في طوكيو وعبر عن الأمل في فتح "فصل جديد" من العلاقات بين الشريكين.

وقال سايكاوا للصحافيين "هناك مرحلة كبيرة أمامنا. إننا نبدأ فصلا جديدا. لذا أرحب بهذه القيادة الجديدة لرينو".

وأعلنت مجموعة تصنيع السيارات الفرنسية في وقت سابق الخميس تعيين تييري بولوريه رئيسا تنفيذيا جديدا وجان-دومينيك سينار رئيسا لمجلس الإدارة، مكان غصن الموقوف في طوكيو منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة ارتكاب مخالفات مالية ينفيها.

وقال سايكاوا إنه منذ توقيف غصن، كانت الاتصالات بين الشركتين "صعبة بعض الشيء" مشيرا إلى قرار رينو إبقاء غصن على رأسها اسميا، فيما أقالته نيسان من رئاسة مجلس إدارتها على الفور تقريبا.

وأضاف سايكاوا الذي أشرف على التحقيق في المخالفات التي يتهم بها مديره السابق في نيسان "أتطلع لتواصل أفضل".

يذكر أنه وفي البداية عقب اعتقال غصن في 19 نوفمبر، وقفت شركة "رينو" إلى جانب غصن وقامت بتعيين قيادة مؤقتة، إلا أن الحكومة الفرنسية، أكبر المساهمين في شركة "رينو"، ضغطت باتجاه استبداله.

وينفي غصن الاتهامات اليابانية بأنه قدم بيانات غير دقيقة عن دخله الشخصي كرئيس لشركة #نيسان من بين تهم أخرى.

وقال وزير المالية الفرنسي أمس، في منتجع #دافوس السويسري، إن تعزيز نشاط "رينو-نيسان" يجب أن يحتل الأولوية المطلقة لقيادة "رينو" الجديدة.

وزير المالية: غصن استقال

من ناحية أخرى، أبلغ وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، تلفزيون "بلومبيرغ" في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن كارلوس غصن استقال من شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

وقال لومير: "كارلوس غصن استقال للتو".