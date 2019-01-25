آبل تطرح مايكروسوفت أوفيس عبر متجر ماك

طرحت شركة آبل حزمة #مايكروسوفت_أوفيس للمستخدمين عبر متجر تطبيقات نظام تشغيليها #ماكنتوش، وتتضمن الحزمة تطبيقات Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneNote و OneDrive كجزء من تطبيقات مايكروسوفت أوفيس 365.

وأشارت شركة آبل إلى أن توافر الحزمة في جميع أنحاء العالم قد يستغرق 24 ساعة اعتمادًا على موقعك الجغرافي، وكانت شركة مايكروسوفت قد وعدت بتوفير تطبيقات أوفيس عبر متجر ماك بحلول نهاية عام 2018.

ويحتاج المستخدم إلى اشتراك في حزمة مايكروسوفت أوفيس 365 لاستخدام Word و Excel و PowerPoint و Outlook، وهي نفس الإصدارات التي كانت متوفرة سابقًا لمالكي ماكنتوش من خلال موقع الويب الخاص بشركة مايكروسوفت.

وتتمثل الميزة الأكبر في ذلك في تحديث تطبيقات أوفيس تلقائيًا من خلال متجر تطبيقات آبل، بدلاً من أداة التحديث التلقائي المنفصلة MAU الخاصة بشركة مايكروسوفت، والتي يتم استخدامها عادةً لتحديث أوفيس لنظام التشغيل ماكنتوش.

ورحبت آبل بإضافة تطبيقات أوفيس إلى متجر ماك إذ قال فيل شيلر، نائب رئيس شركة آبل للتسويق في جميع أنحاء العالم: "عملت آبل ومايكروسوفت معًا لجلب حزمة أوفيس الإنتاجية لمستخدمي ماكنتوش منذ البداية. والآن، أصبح من الأسهل الحصول على أحدث وأفضل إصدار من حزمة مايكروسوفت أوفيس لمستخدمي ماكنتوش وآيباد وآيفون”.

وتقدم مايكروسوفت إصدارًا تجريبيًا لمدة شهر واحد من الحزمة وبعد ذلك يضطر المستهلك إلى اختيار حزمة Office 365 Personal بسعر 6.99 دولار أميركي شهريًا أو حزمة Office 365 Home بسعر 9.99 دولار أميركي شهريًا.

وتسمح حزمة Office 365 Home بتشغيل تطبيقات أوفيس لما يصل إلى ستة أفراد على أجهزة الحاسب الشخصية أو أجهزة ماكنتوش، ويحصل كل فرد على سعة تخزين إضافية تبلغ واحد تيرابايت من خدمة ون درايف و 60 دقيقة من مكالمات سكايب كل شهر.