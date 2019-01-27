أرباح فصلية أقل من التوقعات لـ"سابك" بـ3.2 مليار ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك إلى 21.5 مليار ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 16.8%، مقارنة بـ18.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، انخفضت أرباح "سابك" بنسبة 12.4% إلى 3.24 مليار ريال في الربع الرابع مقارنة مع 3.7 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة. علما أنه خلال الفترة الحالية قامت سابك بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بلغ أثرها المالي على إجمالي تكاليف الفترة الحالية 1.1 مليار ريال سعودي.

بينما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.