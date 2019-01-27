ارتفاع أسعار البولي بروبيلين يقفز بأرباح "المتقدمة" 14%

ارتفعت أرباح شركة #المتقدمة للبتروكيماويات إلى 717 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 13.6%، مقارنة بـ631.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 58% لتصل إلى 164 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.24% نتيجة لارتفاع أسعار #البولي_بروبيلين بنسبة 13.37%، وارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1.75%.

- ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة في كوريا الجنوبيه) بنسبة 40.48%.

وهذا الارتفاع في صافي الربح جاء على الرغم من ارتفاع تكلفة اللقيم بنسبة 23.65% نتيجة ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 18.82% و18.83% على التوالي، والاستهلاك الأعلى نسبياً للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.06%.