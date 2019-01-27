الدغيثر للعربية: زين السعودية ستواصل خفض الديون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #زين_السعودية سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، مواصلة الشركة العمل على خفض ديونها بالاستفادة من انتظارها لحصيلة بيع أصول (الأبراج) بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار ريال.

وأشار الدغيثر في مقابلة مع "العربية" إلى خطة خفض #الديون المقرة من مجلس إدارة الشركة، موضحا أن زين السعودية قامت "بسداد مبكر طوعي بقيمة 525 مليون ريال من المرابحة، بجانب دفع 600 مليون ريال سابقة ليكون إجمالي السداد الطوعي حوالي 1.125 مليار ريال العام الماضي".

وقال إن الشركة لديها القدرة المالية للاستثمار في البنية التحتية، وخطة لخفض #الخسائر_المتراكمة، معربا عن تقديره للجهات الحكومية في خفض #المقابل_المالي من 15% إلى 10% مما ساعد على خفض الخسائر المتراكمة.

وتحدث عن أسباب تحقيق الشركة للنتائج القياسية في عامها العاشر مدفوعة بارتفاع #الإيرادات إلى قيمة غير مسبوقة تبلغ 7.5 مليار ريال.

كما أشار إلى زيادة الربحية إلى الرقم الأعلى بتاريخ الشركة عند 332 مليون ريال، مدفوعة بباقاتنا المتنوعة الجديدة والتي لاقت استحسانا، بجانب تعزيز الدعم لقنوات الخدمات لدى الشركة.

وقال إن زين السعودية، توسعت في قطاع الأعمال بأسعار تنافسية وتوسعت بخدمات #الفايبر_المنزلي، كما أطلقت باقة "نور" المتجددة في موسم الحج، وطيلة مواسم العمرة.

وأوضح الدغيثر أن زين السعودية "استثمرت 1.9 مليار ريال في البنية التحتية والنظم الجديدة لأمن المعلومات والترددات الجديدة التي حزنا عليها من مزاد هيئة الاتصالات، بجانب تقديم خدمات جديدة في السوق السعودية مما ساعدنا على رفع الإيرادات".

وعن خطة التوسع المقبلة، قال الدغيثر إن "الشركة حددت خطتها التوسعية للأعوام المقبلة مع حصولها على ترددات جديدة من هيئة الاتصالات وهي ترددات تدعم الجيل الرابع المتطور والجيل الخامس".

كما كشف عن خطط "للتحول الرقمي والحوسبة السحابية عبر اتفاقية مع (علي بابا كلاود) وخطط للمدفوعات مع شركة (هللة) ونتطلع إلى تقديم محتوى مع خدماتنا في النطاق العريض".

وكانت "زين السعودية" حققت قفزة في أرباحها الفصلية، حيث تضاعفت أرباحها بـ32 مرة مقارنة مع الربع المماثل من 2017، لتبلغ 399 مليون ريال.

كذلك تضاعفت أرباحها على مدار عام 2018 بـ28 ضعفا، لتسجل 332 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال خلال العام 2017.

وتمكنت "زين" من تخفيض خسائرها المتراكمة لتصل إلى 1.8 مليار ريال والتي تمثل 30.8% من رأسمالها البالغ 5.837 مليار ريال مقابل 2.263 مليار ريال لعام 2017 والتي تمثل 38.8% من رأسمالها.