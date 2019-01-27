الملحم للعربية: المتقدمة ستخفض التكاليف في 2019

أكد خليفة الملحم رئيس مجلس الإدارة في #المتقدمة_للبتروكيماويات، أن الشركة ستواصل "الزخم في 2019 وتعمل على خفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، والبحث عن الأسواق التي تعطينا أعلى مردود".

وأشار الملحم في مقابلة مع "العربية" إلى تميز شركة "المتقدمة" بأنها تتحرك مع أداء الأسواق و"تكلفتنا تنخفض في حال انخفاض أسعار البترول، وما يتبعه من انخفاض بأسعار اللقيم البروبين، وكذلك نستفيد إذا ارتفعت أسعار المنتجات".

وأوضح أن الشركة استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها بحوالي 13.37%، وكذلك زيادة إنتاجية المصانع ورفع المبيعات بنسبة 1.75%. كما أشار إلى ارتفاع أسعار اللقيم بنسبة 18.8% خلال العام الماضي.

واعتبر أن تقلبات أسعار #المنتجات و #اللقيم ليس بمقدور الشركة التحكم بها، لكنها "تحاول العمل على خفض المصاريف وزيادة الإنتاج لمواجهة تقلبات الأسواق".

وأكد أنه "على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم العام الماضي، لكن الشركة تمكنت من زيادة #الأرباح و #الإنتاجية في #المصانع وهذا يشجعنا أن نستمر بنفس الاستراتيجية".

وبسؤاله عن مشروع شركة المتقدمة في #كوريا قال إن "المشروع يبدأ الإنشاءات قريباً، وسيعطي ثماره في عام 2020".

وكانت أرباح شركة #المتقدمة للبتروكيماويات ارتفعت إلى 717 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 13.6%، مقارنة بـ631.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 58% لتصل إلى 164 مليون ريال.