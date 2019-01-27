رئيس سابك: ننظر بإيجابية لصفقة أرامكو

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك اليوم الأحد إن الشركة ستواجه بعض التحديات هذا العام بسبب #الحرب_التجارية العالمية، رغم استقرار أسعار بعض منتجاتها في أعقاب انخفاض حاد قرب نهاية 2018.

وأعلنت سابك تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي 12.4 بالمئة لتأتي دون توقعات المحللين.

وعزت الشركة الهبوط إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وتراجع حصتها في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.

وقال الرئيس التنفيذي يوسف البنيان خلال مؤتمر صحافي في الرياض "لاحظنا استقرار بعض الأسعار ومازالت هناك بعض التحديات أمامنا".

وأضاف "نحن جزء من #النظام_الاقتصادي_العالمي ونتأثر دائما بالتحديات لكن بوسعنا التكيف مع هذه التوقعات على أفضل وجه".

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت ربحا صافيا بلغ 3.24 مليار ريال بعد الزكاة والضرائب في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من 3.7 مليار ريال قبل عام.

ويقل الربح عن متوسط التوقعات لثلاثة محللين في استطلاع أجرته رفينيتيف وكان لأرباح صافية 4.92 مليار ريال.

وجرى تداول أسهم سابك بارتفاع 0.7 بالمئة في أواخر الجلسة الصباحية متعافيا من خسائر سابقة.

وترتبط نتائج الشركة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من #البلاستيك والأسمدة و #المعادن تُستخدم على نطاق واسع في البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

ونزلت أسعار النفط في 2018 للمرة الأولى منذ 2015 بعد ربع رابع مخيب للآمال شهد نزوحا للمشترين من السوق بسبب المخاوف من حدوث تخمة معروض ودلائل متباينة فيما يخص إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

وفي 2018 نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 25 بالمئة بينما هوى برنت أكثر من 19.5 بالمئة.

ويجري صندوق #الاستثمارات_العامة أكبر مساهم في سابك، محادثات مع #أرامكو_السعودية لبيع‭‭ ‬‬حصة أغلبية في شركة البتروكيماويات العملاقة إلى أرامكو.

وقال البنيان إن نظرته لتحرك #أرامكو لشراء حصة في سابك "إيجابي"، لكن أي تفاصيل أخرى إنما تخص الصندوق وأرامكو.

وقال إن الصين تظل سوقاً رئيسية تسعى الشركة للنمو فيها، كما تسعى لتعزيز حضورها في إفريقيا.

وأضاف أنه تجري مناقشات بشأن التوسع في أنشطة سابك في أميركا الشمالية.

وقال إن الشركة ستحدد في وقت لاحق إذا كانت تحتاج لزيادة حصتها في #كلاريانت السويسرية، بعد أن قررت الشركتان دمج أنشطة المواد عالية الأداء.