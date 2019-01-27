"البحري" تنهي إجراءات توقيع عقد تسهيلات بنصف مليار ريال

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري " #البحري" إنهاء إجراءات توقيع عقد تسهيلات دوار لقروض متوسطة الأجل مع " #بنك_الرياض"، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 500 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إنها سوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجاتها المستقبلية إلى المشاريع التوسعية وإعادة تمويل قروض السفن حين الحاجة، مشيرة إلى أن مدة التمويل ستكون 5 سنوات.

وأوضحت الشركة أنه تم منح التسهيلات استناداً إلى قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.