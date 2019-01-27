"إيني" و"أو إم في" تستحوذان على 35% من "أدنوك للتكرير"

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك إنها وقعت اتفاقات شراكة استراتيجية مع "إيني" و"أو إم في" النمساوية، كما حصلت "إيني" الإيطالية على 20% في شركة "أدنوك للتكرير"، فيما حصلت "أو إم في" على 15%.

وبلغت قيمة الصفقة 5.8 مليار دولار، ما يجعل قيمة #أدنوك_للتكرير التقديرية عند 19.3 مليار دولار، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأوضح بيان شركة بترول أبوظبي الوطنية، أن "إيني" و"أو.إم.في" و"أدنوك" ستنشئ مشروعاً مشتركاً جديداً للتجارة، وسيصبح مُصدراً عالمياً لمنتجات "أدنوك للتكرير".

من جهتها، قالت "أو.إم.في" النمساوية إنها ستدفع نحو 2.5 مليار دولار في صفقة شراء حصة 15% في "أدنوك للتكرير" والمشروع التجاري المشترك.

وأوضحت "أو.إم.في" في بيان أن السعر النهائي سيعتمد على صافي الدين عند إغلاق الصفقة، وعلى تعديلات رأس المال العامل.

وقالت الشركة إن القيمة المؤسسية للحصة البالغة 15% ستبلغ نحو 2.9 مليار دولار.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك الإماراتية وإيني الإيطالية و أو.ام.في النمساوية وحدة أدنوك للتكرير ومشروعا مشتركا جديدا للتجارة سيؤسسه الشركاء الثلاثة معا.

ووصف سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك الصفقة، التي تعد من أكبرها في قطاع التكرير، بالفريدة من نوعها. وستدر حصيلة بنحو 5.8 مليار دولار على أدنوك.

وقال الجابر إن قطاع النفط والغاز لم يشهد مثل هذه الصفقة من قبل لا من حيث الحجم ولا التطور.

وسينشئ الشركاء أيضا مشروع تجارة مشتركا ستملك إيني و أو.ام.في 20 بالمئة و15 بالمئة فيه، وفقا لما قالته أدنوك في بيان اليوم الأحد.

وقالت أو.ام.في بشكل منفصل إنها ستدفع نحو 2.5 مليار دولار، بينما قالت إيني إنها ستدفع حوالي 3.3 مليار دولار.

وسيتيح مشروع التجارة الجديد حضورا أوسع لمنتجات أدنوك للتكرير في السوق بحجم تصدير يبلغ نحو 70 بالمئة من الإنتاج.