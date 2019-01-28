إيني: صفقة أدنوك تخفض ربحية التكرير للنصف

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، إن الصفقة التي وقعتها الشركة مع أدنوك الإماراتية، ستخفض سعر التوازن لربحية التكرير المستهدفة بنحو النصف.

وأضاف ديسكالزي أن الصفقة سترفع الطاقة التكريرية للشركة بـ 35%.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة بحلول الربع الثالث من العام، وهي تعد الصفقة الأولى للشركة خارج إيطاليا وألمانيا.

كانتEni الإيطالية وOMV النمساوية، قد وقعتا اتفاقية شراكة مع "أدنوك" أمس، تتضمن شراء Eni حصة 20% في "أدنوك للتكرير" بقيمة 3.8 مليار دولار.

كما ستشارك الشركات الثلاث في إقامة مشروع مشترك جديد يتولى تصدير منتجات الشركة.