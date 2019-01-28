بعد قضية غصن.. نيسان تلجأ لتحقيق أميركي لأجور المسؤولين

قالت نيسان موتور، اليوم الاثنين، إنها تتعاون مع تحقيق لجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية، بعد تقرير يفيد أن اللجنة تحقق في إفصاحات الشركة اليابانية بشأن أجور مسؤولين تنفيذيين.



واتهمت #نيسان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق #كارلوس_غصن، الذي ألقي القبض عليه في 19 نوفمبر تشرين الثاني، بارتكاب مخالفات مالية.

واتهم مدعون نيسان وغصن بعدم الإفصاح عن دخله بالكامل. بينما ينفي غصن الاتهامات.



ونقلت بلومبيرغ عن مصادر أن اللجنة تبحث ما إذا كانت الشركة تطبق إجراءات مناسبة لمنع مدفوعات غير ملائمة.



وأكد متحدث باسم نيسان أن شركة صناعة السيارات تلقت استفساراً من اللجنة الأميركية دون الكشف عن تفاصيل. ولم يتسن الاتصال على الفور باللجنة الأميركية للتعقيب على الأمر.