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جت ايروايز تطلب موافقة مساهميها على تحويل قروض إلى أسهم

المصدر: العربية.نت
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قالت #جت_ايروايز الهندية "Jet Airways"، اليوم الاثنين، إنها تريد نيل موافقة المساهمين على تحويل ديون قائمة إلى أسهم أو إلى أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.

وأفادت الشركة المثقلة بالديون أنها ستطلب أيضا خلال اجتماع المساهمين المقرر عقده في 21 فبراير شباط الموافقة على أن يرشح المقرضون عضواً بمجلس الإدارة، بحسب ما ورد في "رويترز".

كلمات دالّة

#الهند, #جت ايروايز, #شركات الطيران

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