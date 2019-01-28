مدير"أوبر" الإقليمي للعربية.نت: صفقة شراء كريم "تكهنات"

اعتبر المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة " #أوبر " عبد اللطيف واكد، في مقابلة مع "العربية.نت"، أن محادثات الاندماج المحتمل بين "أوبر" و"كريم" هي مجرد "تكهنات" رافضا التعليق على مزيد من التفاصيل.

يأتي كلام واكد بعد أيام قليلة من إعلان شركة #المملكة_القابضة، وهي أحد أكبر المساهمين في شركة كريم للنقل التشاركي، أنها تدعم محادثات الاندماج المحتمل بين #كريم ومنافستها #أوبر.

ويجرى تداول أنباء في السوق منذ العام الماضي، عن محادثات تجريها "أوبر" مع نظيرتها في الشرق الأوسط #كريم ، للاستحواذ عليها في صفقة ضخمة تتراوح بين مليارين إلى 2.5 مليار دولار.

موضوع يهمك أعلن الرئيس التنفيذي لشركة #المملكة_القابضة، طلال الميمان، أن الشركة -وهي أحد أكبر المساهمين في شركة كريم للنقل التشاركي... المملكة القابضة تدعم مباحثات اندماج أوبر مع كريم شركات



إنجازات الشركة في عام 2018

وبما أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأسرع نمواً عالميا بالنسبة لأعمال أوبر، تحدث واكد في لقاء إعلامي في مكاتب "أوبر" في دبي، عن أبرز إنجازات عام 2018 في الشرق الأوسط، قائلاً: "لقد حققنا تقدماً هاماً عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين وذلك عن طريق إطلاق خدمات مبتكرة منها إطلاق خدمة "UBER BUS" في القاهرة في ديسمبر الماضي، لتصبح أول مدينة في العالم تنطلق فيها "أوبر باص" بسعر أقل من 70 إلى 80% مقارنة بسعر "UBER X".



كما تم إطلاق خدمات الدراجات النارية في أكثر من 10 مدن في الشرق الأوسط.



200 ألف فرصة عمل جديدة بالسعودية

وعن أسواق السعودية والإمارات، نوه واكد بدخول #المرأة_السعودية للعمل على منصة "أوبر" لأول مرة في العام 2018، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مليون ريال سعودي لدعم قيادة المرأة السعودية للسيارات في المملكة.

ولفت إلى أنه تم خلق 200 ألف فرصة عمل للسائقين السعوديين في العام الماضي، مبديا تحمسه في رفع عدد "الكباتن السعوديات" العاملات في أوبر.

أمّا بخصوص السوق الإماراتية، فقد أصبحت أبوظبي الإمارة الأولى حيث يستطيع الإماراتيون استخدام سياراتهم الخاصة للقيادة على منصة أوبر.



خطط الشركة لعام 2019

وفي إطار توسيع نشاط الشركة، كشف المدير الإقليمي لأوبر أنه سيتم قريبا طرح تطبيق "أوبر لايت" / UBER LIGHT، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بشبكة الإنترنت، ومع أجهزة آندرويد القديمة، وذلك ليصبح تطبيق أوبر متوافرا ومتاحا لجميع المستخدمين وذلك في إطار استراتيجية الشركة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

وفي حين أشار إلى أنه سيتم استثمار 100 مليون دولار في مركز للخدمة المتميزة في مصر، والذي يعد الأكبر عالميا، بيّن أنه تم خلق أكثر من 150 ألف فرصة عمل في السوق المصرية العام الماضي.

وأوضح أن رؤية "أوبر" للعام الحالي ترتكز على تعزيز الشراكات مع الدول، وتوفير الخدمات لأكبر عدد ممكن للمستخدمين، ومنها الشراكة مع "تاكسي" التي ستطلق قريبا في دول منطقة الشرق الأوسط.



أنظمة الأمان وحماية البيانات

وانطلاقاً من التساؤلات المطروحة حول أنظمة الحماية في "أوبر" كوسيلة نقل آمنة للركاب، أعلن واكد عن إطلاق 6 مزايا خاصة بالسلامة كجزء من مجموعة مزايا السلامة الجديدة للشركاء والركاب منها ميزة "Emergency assistance "، حيث يتمكن العميل من طلب المساعدة من الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، إلى جانب خاصية "share my trip" التي تتيح إمكانية مشاركة مسار الرحلة مع أفراد العائلة أو شخص آخر، فضلا عن حماية بيانات العملاء وعدم نشرها لأي طرف آخر.