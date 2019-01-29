إمهال شركة كويتية 3 أشهر قبل شطبها من البورصة

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إلغاء إدراج أسهم شركة مشرف للتجارة والمقاولات من #بورصة_الكويت للأوراق المالية؛ ما لم تستكمل الشركة متطلبات إعادة أسهمها للتداول خلال 3 أشهر من صدور قرار المجلس في 16 الجاري.

وتتمثل متطلبات الهيئة في الإفصاح عن #القوائم_المالية للفترات المنتهية من 30 يونيو 2016 حتى السنة المالية 31 ديسمبر 2018، مع تقديم تلك البيانات لبورصة الكويت، إضافة الى عقد الجمعية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والسنة المالية 31 ديسمبر 2017، وتزويد البورصة بنسخة من محاضر تلك الجمعيات.

وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة الجريدة الكويتية إن شركة مشرف ستعقد جمعية عمومية عادية لها بعد غد الخميس، للموافقة على عزل مراقبي حسابات الشركة؛ مكتب العبيان والعصيمي أرنست ويونغ ومكتب سعود الحميدي بيكر تلي، وتعيين مكتب #المحاسب_القانوني لتدقيق الحسابات «إتش إل بي» ومكتب هند السريع وشركائه محاسبون قانونيون (مزاراز) مراقبا لحسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018، إضافة الى انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة.