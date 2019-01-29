بعد 40 عاماً من النجاح.. أرقام مفاجئة من آبل

بعد أكثر من أربعين عاماً من النجاح الهائل الذي بدأه ستيف جوبز بإنشاء شركة #آبل يبدو أن الشركة تعاني من انخفاض زخم هذا النجاح خاصة مع اقتراب الإعلان عن أرباحها الفصلية.

ولأول مرة منذ إنشائها أعلنت آبل أوائل الشهر الحالي أن أرباحها الفصلية ستأتي أقل من أهدافها بأكثر من 7% في ربع يعتبر الأهم للشركة من ناحية الأرباح.

وكان الإعلان ضربة موجعة للمستثمرين ليتراجع سعر سهم الشركة بأكثر من 30% في شهر.

واستمرت الأخبار السلبية لتعلن الشركة عن تخفيض للعمالة بواقع 200 موظف في قسم #تكنولوجيا_السيارات ذاتيه القيادة في تحول للتركيز إلى قسم #الذكاء_الاصطناعي.

وأظهرت المنافسة بين كل من سيري وأليكسا و #غوغل أسستنس أظهرت تأخر سيري لصالح غوغل أسستنس.

وفي تحول جديد للشركة بعد إعلانها عن بيع ما يقرب من 47 مليون جهاز iphone في الربع الثالث أعلنت الشركة أنها لن تعلن عن أعداد مبيعات أجهزتها بعد ذلك، ولكنها ستعلن عن أرقام مبيعاتها للأجهزة إضافة إلى خدمات الأعمال في خطوة اعتبرها المحللون سلبية.