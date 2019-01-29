بنك الدولة الهندي سيملك 15% في جت بعد تحويل دين لأسهم

أفادت قناة تلفزيونية اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالات أن بنك الدولة الهندي "STATE BANK OF INDIA " ، أحد مقرضي #جت_ايروايز ، من المرجح أن يملك 15% من شركة الطيران التي تعاني من نقص حاد في السيولة بعد أن تنال الأخيرة الموافقة على تحويل دين إلى أسهم.



وكانت جت ايروايز قالت أمس الاثنين إنها ستطلب موافقة المساهمين الشهر القادم على تحويل دين قائم إلى أسهم وعلى جمع مزيد من الأموال والسماح لمقرضيها بترشيح عضو في مجلس الإدارة في إطار جهود لحل مشاكلها التمويلية.



وقد ينتهي المطاف بمقرضي جت إلى تملك ما يصل إلى 30%، بينما قد ترتفع حصة مساهمتها #الاتحاد_للطيران إلى أكثر من 40% من 24% حاليا مع قيامها بضخ مزيد من السيولة، حسبما ذكرت القنوات التلفزيونية.