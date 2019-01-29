تراجع أرباح "أسمنت القصيم" الفصلية 40% لـ40 مليون ريال

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة " #أسمنت_القصيم " بنسبة 40% لتصل إلى 40 مليون ريال.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 9 ملايين ريال.

وعلى أساس الأرباح السنوية، انخفضت أرباح شركة "أسمنت القصيم"، إلى 120.8 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 52 %، مقارنة بـ251.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الإسمنت، وحدة المنافسة التي ترتب عليها انخفاض متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة طن الإسمنت المباع وارتفاع مصروف الزكاة، على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمارات.