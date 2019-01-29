دويتشه تليكوم: أزمة "هواوي" ستؤخر إطلاق 5G بأوروبا

تصاعدت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، الغارقين في #حرب_تجارية ، بعد أن وجهت #السلطات_الأميركية اتهامات جنائية لشركة هواوي، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين.

وتزعم الاتهامات بأن #هواوي سرقت أسراراً تجارية من منافس أميركي، هو شركة T-Mobile USA.

وقامت أيضا بتزوير مصرفي من خلال انتهاك العقوبات الأميركية ضد التعامل التجاري مع إيران.

وقد أكدت وزارة العدل الكندية أنها تلقت طلبًا رسميًا من الولايات المتحدة بتسليم الرئيسة التنفيذية المالية وابنة مؤسس شركة هواوي.

في سياق آخر، حذر تقييم داخلي أجرته شركة Deutsche Telekom الألمانية، من أن حظر هواوي من قائمة موردي #شبكات_الجيل_الخامس ، لأسباب أمنية، من شأنه أن يؤخر إطلاق التكنولوجيا في أوروبا بعامين على الأقل.

وسيتعين على المنافسين ، بما في ذلك #Ericsson و Nokia و Ciscoو Samsung Electronics التدخل لتلبية النقص.