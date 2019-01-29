صفقة شراء طائرات بـ4.3 مليار دولار لـ"ANA" اليابانية

قالت ايه.ان.ايه هولدنجز اليابانية "ANA" إنها ستطلب شراء 38 طائرة بقيمة 4.33 مليار دولار من #بوينغ وإيرباص، وستشتري حصة في بي.ايه.ال هولدنجز، الشركة الأم للخطوط الجوية الفلبينية، لدعم استراتيجية النمو في آسيا.



ويؤكد هذا تقريرا نشرته رويترز بأن بوينغ تقترب من صفقة لبيع طائرات 737 ماكس إلى ايه.ان.ايه، وأن أكبر ناقلة جوية في اليابان تتأهب أيضا لطلب شراء طائرات ايرباص ايه320 نيو.



تعتبر هذه الطلبية الأولى في #اليابان لأحدث نسخة من الفئة 737 الأفضل مبيعا لدى بوينغ، وتتزامن مع ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اليابان لخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.



وكانت ايه.ان.ايه أول شركة من اليابان تختار طائرة #ايرباص نحيفة البدن قبل 5 سنوات. والطراز نيو هو النسخة الأحدث للطائرة ايه320 الرائجة بين شركات الطيران اليابانية منخفضة التكلفة.



وقالت ايه.ان.ايه عن طلبات الشراء الجديدة "القرار ينبع من النمو الاقتصادي لآسيا والدول الناشئة، مع ارتفاع الطلب في سوق الطيران الآسيوية والطلب الوافد إليها".



وأعلنت شركة الطيران، التي شهدت قفزة 11% في إيراداتها العالمية في الربع الأخير من 2018 مقابل ارتفاع نصف بالمئة في سوقها المحلية، عن استثمار 95 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 9.5% في بي.ايه.ال، قائلة إنها واثقة من إمكانات نمو السوق الفلبينية.



تبلغ قيمة طلبية شراء ايه.ان.ايه لعشرين طائرة 737 ماكس 2.3 مليار دولار، وتبلغ قيمة طلبية شراء 18 طائرة ايه320 نيو "A320 NEO" بـ1.99 مليار دولار بناء على قائمة الأسعار لكن شركات الطيران عادة ما تحصل على تخفيضات.



وقالت ايه.ان.ايه إن لديها خيارات لشراء عشر طائرات أخرى 737 ماكس.