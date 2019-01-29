مستشفيات سليمان الحبيب: 4 مشاريع جديدة بـ6 مليارات ريال

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة #مستشفيات_سليمان_الحبيب السعودية، ناصر الحقباني، إلى أن المجموعة ستطلق 4 مشاريع جديدة هذا العام، بتكلفة 6 مليارات ريال، في الرياض وجدة.

ولفت الحقباني، في مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر الصحة العربي في دبي، إلى أنه خلال العام 2018 قد أنجز مشروع مركز الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي وتم تشغيله خلال 8 أشهر.

وكشف أنه سيتم إطلاق مستشفى جديد في مدينة "الخُبر" في الربع الثاني من هذا العام، وهو من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط.

وقال: "نستهدف رفع عدد موظفينا من 12 ألفا إلى 24 ألف موظف، وأن نرفع الطاقة الاستيعابية في الفترة المقبلة إلى 2000 سرير.

من جهة أخرى، كشف عن إطلاق شركة جديدة لتقنيات القطاع الصحي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهدف منها هو أن تصبح إحدى الشركات التي تقدم خدماتها خارج المملكة وتنافس الشركات الدولية في القطاع الصحي.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات سليمان الحبيب أن هناك تطورات قريبة في شأن بيع حصة أقلية.