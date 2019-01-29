"الأنابيب":عقد توريد أنابيب صلب لأرامكو بـ82 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب " #الأنابيب_السعودية " أنها استكملت أمس، إجراءات حصولها على عقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لصالح شركة "أرامكو السعودية" بقيمة تزيد عن 82 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيكون خلال النصف الثاني من العام 2019، مشيرة لعدم وجود أطراف ذات علاقة.

وكانت شركة "الأنابيب السعودية" فازت بعدد من العقود من " #أرامكو " مؤخراً، كان آخرها عقدين في ديسمبر الماضي، لتوريد أنابيب صلب لتبطين الآبار و #أنابيب_البترول والغاز بقيمة تزيد عن 75 مليون ريال.