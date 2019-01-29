"ساسكو" تقترض 150 مليون ريال من بنك الجزيرة

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات #ساسكو عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع #بنك_الجزيرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية #تداول إن #التسهيلات_الائتمانية تنقسم إلى آجال مختلفة منها 100 مليون ريال تمويل طويل الأجل و5 ملايين ريال تمويل قصير الأجل و45 مليون ريال ضمانات بنكية متنوعة.

وستمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى 30 يوماً، وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنتين فترة سماح).

كما ستكون الضمانات المقدمة عبارة عن "سند لأمر بقيمة 165 مليون ريال".

وأوضحت "ساسكو" أن الهدف من التسهيلات هو "التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل".

كما قالت الشركة إنه "لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية".