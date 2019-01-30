ارتفاع أرباح "جرير" بـ11% لـ960 مليون ريال في 2018

ارتفعت أرباح شركة " #جرير_للتسويق "، إلى 960 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 10.6%، مقارنة بـ867.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة، في بيان على تداول، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع مبيعات بعض أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات #الهواتف_الذكية ومبيعات قسم ألعاب الفيديو. وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 50 إلى 55 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة.

- التحسن النسبي لهوامش الربحية لبعض الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات والخصومات التي يتم الحصول عليها من بعض الموردين بما فيها خصومات تحقيق الأهداف البيعية.

- زيادة الإيرادات الأخرى.

- انخفاض مصروفات البيع والتسويق.

وتم احتساب ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة على أساس عدد الأسهم الجديدة بعد زيادة رأس المال بالأسهم المجانية بتاريخ 28 أكتوبر 2018 وهو يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

ولفتت الشركة إلى أنه تم إدراج الإيرادات الأخرى (صافي) ضمن الربح التشغيلي باعتبار أن هذه الإيرادات الأخرى ذات طبيعة تشغيلية وتم إعادة تبويب رقم المقارنة ليتماشى مع العرض الحالي.

-فضلاً عن افتتاح خمس معارض جديدة خلال هذا العام بتاريخ 2018/1/1م و 2018/2/28م و 2018/8/15م و 2018/11/26م و 2018/12/16م.