العقيل للعربية: 95% نمو تجارة "جرير" الإلكترونية

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، أن نمو #التجارة_الإلكترونية سجل معدل 95% بالعام الماضي لدى الشركة.

وأشار العقيل في مقابلة مع "العربية" إلى مواصلة توسعات الشركة عبر افتتاح 5 فروع خلال السنة الحالية والتي ستتضمن توفير 400 وظيفة منها 350 وظيفة للسعوديين.

وتحدث عن ارتفاع أرباح #جرير_للتسويق إلى 960 مليون ريال بنهاية عام 2018 بزيادة 10.6%، مقارنة بـ867.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأرجع ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مبيعات بعض أقسام قطاع #التجزئة خاصة مبيعات قسم #الإلكترونيات مدعوما بمبيعات #الهواتف_الذكية ومبيعات قسم ألعاب الفيديو.

وقال العقيل إن الشركة ستواصل سياستها بالتوسع بنفس الوتيرة بافتتاح ما بين 5 إلى 6 معارض أو فروع في كل سنة وهو نفس معدل التوسع السابق، والذي "سيتواصل خلال السنوات الثلاث المقبلة".

ولفت إلى انتهاء مرحلة التراجع في أداء المعارض القديمة، واستعادتها النشاط الجيد بدءا من الربع الثاني 2018 حتى وصلت إلى مرحلة الاستقرار نهاية ذلك العام.

وأشار إلى التفاؤل بأداء مستقبلي قوي في ضوء نمو المبيعات و #الأداء_الاقتصادي العام، مع تحسن أسعار النفط وتوسع ميزانية الدولة.

وكانت الشركة قالت إن زيادة عدد المعارض من 50 إلى 55 معرضا ساهم في زيادة مبيعات التجزئة.

كما تحسنت هوامش الربحية نسبياً لبعض الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات والخصومات التي يتم الحصول عليها من بعض الموردين بما فيها خصومات تحقيق الأهداف البيعية.