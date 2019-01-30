تراجع أرباح "البحري" الفصلية 56% لـ91 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري، إلى 481.2 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 39.8%، مقارنة بـ800.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تراجعت أرباح " #البحري " بنسبة 55.8% إلى 91.4 مليون ريال بالربع الرابع، مقارنة بـ207 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

تعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- تحقيق خسائر في حصة الشركة الزميلة (بترديك) خلال الفترة الحالية بقيمة 36 مليون ريال مقابل تحقيق أرباح خلال الفترة المماثلة من عام 2017م بنحو 35 مليون ريال.

- تسجيل حصة الشركة في خسائر ما قبل التشغيل في الشركة الزميلة (الشركة العالمية للصناعات البحرية) بلغت 51 مليون ريال.

- ارتفاع في مصاريف التمويل والناتجة بشكل رئيسي عن خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية.

- ساهم الارتفاع المحقق من الدخل التشغيلي بنحو 110 مليون ريال في الحد من انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي.

بينما تعود الأسباب الرئيسة في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

- أثر البنود غير التشغيلية المتمثلة في تحقيق خسائر في الشركات الزميلة خلال العام الحالي بنحو 119 مليون ريال مقابل تحقيق ارباح خلال العام الماضي بقيمة 82 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل خلال العام الحالي بنحو 81 مليون ريال.

- على الرغم من انخفاض معدلات أسعار النقل وارتفاع تكلفة الوقود خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017 م فقد ساهمت الزيادة في أسطول الشركة وتحسن أداء قطاعاتها في الحد من أثر الانخفاض في ارباح الفترة الحالية.