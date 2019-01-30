تراجع إيرادات"أبل" من مبيعات آيفون 15% لـ52 مليار دولار

استقرت أرباح شركة " #أبل " للربع الأول من سنتها المالية الحالية، مقارنة بالفترة المقابلة من سنتها المالية السابقة، لتبلغ نحو 20 مليار دولار.

ولتأتي أعلى بشكل هامشي من توقعات المحليين.

ولكن إيرادات الشركة لربعها الأول من سنتها المالية الحالية، تراجعت بـ5% مقارنة بالفترة المقابلة من سنتها المالية السابقة، لتبلغ نحو 84 مليار دولار.

أما إيرادات #Apple من مبيعات هواتف الـ "آيفون"، فتراجعت بـ15% لتبلغ نحو 52 مليار دولار، لا سيما مع تراجع مبيعاتها في الصين بـ26%.

وقالت أبل إن مبيعات الربع الثاني من السنة المالية للشركة ستقل عن توقعات #وول_ستريت على الأرجح، في مؤشر على أنها ستستمر في مواجهة طلب ضعيف على هاتفها #آيفون على الأخص في #الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وأبلغ تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل، الذي على اتصال منتظم مع الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب رويترز أنه يتوقع بعض الأمل في أن تتراجع #التوترات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن الشركة تدرس تسعير هواتفها بالعملة المحلية في الصين وأسواق عالمية أخرى، وهو ما قد ينشط المبيعات.

وقالت أبل إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 55 مليار دولار و59 مليار دولار في الربع الحالي المنتهي في مارس آذار، بما يقل كثيرا عن متوسط توقعات المحللين البالغ 58.83 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

وبالنسبة للربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول، وهو أكثر الفصول نشاطا لأبل نظرا للتسوق خلال موسم العطلات، حققت أبل إيرادات بقيمة 84.3 مليار دولار وهو ما يفوق قليلا متوسط تقديرات المحللين البالغ 84 مليار دولار.

وحذرت أبل في مطلع يناير كانون الأول من أن مبيعات الربع ستأتي دون المستويات المستهدفة التي أعلنت عنها في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت نتائج أعمال #أبل أرباحا للسهم بقيمة 4.18 دولار للربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع متوسط توقعات وول ستريت البالغ 4.17 دولار وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقالت الشركة إن الإيرادات من الخدمات مثل موسيقى أبل ومتجر أبل وخدمات أخرى، والتي يعتمد عليها المستثمرون لتغذية النمو، بلغت 10.8 مليار دولار، بما يتماشى مع تقديرات وول ستريت. وبلغ إجمالي هامش الخدمات 63 بالمئة.

وقال كوك إن ضعف الاقتصاد الصيني أثر سلبا على مبيعات آيفون هناك.

وقال إن آبل تعيد التفكير في كيفية تسعير هاتف آيفون خارج الولايات المتحدة بعد تحديد الأسعار بالدولار الأميركي بشكل رئيسي مما يجعل الهواتف أغلى سعرا بالعملات المحلية.