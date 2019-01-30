ماجد الفطيم: سنفتح 10 دور سينما جديدة بالسعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #ماجد_الفطيم القابضة آلان بجاني، أن الشركة ستواصل توسعات أعمالها بمختلف الأنشطة، وتعتزم افتتاح 10 دور سينما بالسعودية العام المقبل.

وأشار بجاني في مقابلة مع "العربية" إلى افتتاح الشركة ثاني دار للسينما بالسعودية من #فوكس_سينما مؤكداً أن التوسعات ستشمل مختلف الأنشطة مثل متاجر كارفور في الإمارات ومصر والسعودية وعمان وغيرها بجانب التوسع بالقطاع العقاري في دبي.

ووصف بجاني عام 2018 بأنها سنة كانت فيها تحديات كبيرة في الإمارات وفيها نمو أيضاً، وتمكنت "ماجد الفطيم القابضة" من "تسجيل نمو 8% في رقم الأعمال و9% بالربحية وهذا يعبر عن قدرة الأعمال لدينا وتنوعها القطاعي والجغرافي على العمل في ضوء مختلف التحديات في 17 سوقاً بالعالم".

كما أشار إلى التحسن الكبير في أعمال الشركة في مصر بسبب انتهاء التحديات المتعلقة بالنقد هناك.

ووصف قطاع #التجارة_الإلكترونية بأنه المستقبل و"نقوم بتحضير أنفسنا من ناحية #القدرات_التقنية وبعض الاستحواذات من أجل مواصلة الأداء الجيد في هذا القطاع".

وارتفعت أرباح شركة "ماجد الفطيم" قبل احتساب الفوائد و #الضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2018 بحوالي 9% إلى 4.6 مليار درهم.

كما ارتفعت الإيرادات السنوية للشركة بـ 8% إلى 34.6 مليار درهم.

واستقبلت مراكز التسوق التابعة للشركة 192 مليون عميل العام الماضي، بزيادة 4% مقارنة مع عام 2017.