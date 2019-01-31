تبريد: 80% من أرباحنا من سوق الإمارات

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة #تبريد الإماراتية بشكل طفيف لتصل إلى 109 ملايين درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 118 مليون درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" جاسم حسين ثابت، أن الأرباح السنوية الصافية للشركة ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 427 مليون درهم.

وأوضح ثابت في مقابلة مع "العربية" أن 80% من الأرباح المسجلة جاءت من أعمال الشركة في دولة الإمارات.

وعن أداء الشركة في عام 2018 قال ثابت: "وصلنا إلى 39 ألف طن، ومن الحمولة هذه أنجزنا محطة في مسقط لتوصيل العريمي مول وبناء محطة في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي".

وبالنسبة لإيرادات الشركة فقد انخفضت الإيرادات الفصلية بشكل طفيف لتصل إلى 356 مليون درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.5%.