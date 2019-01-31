رغم الفضائح.. "فيسبوك" تحقق إيرادات بـ16.9 مليار دولار

أظهرت النتائج الفصلية لشركة فيسبوك أن أرباحها لم تتأثر سلبيا بالفضائح التي طغت على أخبار الشركة العام الماضي، فقد سجلت أرباحاً أفضل من توقعات المحللين.

وبعد تصدرها لقائمة مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إطلاقها قبل 15 عاماً، أصبحت #فيسبوك تواجه حاليا سيلا من الاتهامات المتلاحقة والأخبار السلبية. ولم يكن عام 2018 عاما إيجابيا للشركة.

وفي شهر يوليو الماضي تفجرت فضيحة Cambridge Analytica ما نتج عنه خسارة سهم الشركة لأكثر من 42% من قيمته على مدى 5 أشهر ليلحقها فضيحة تسريب بيانات طالت عشرات الملايين من مستخدمي هذه الشبكة، ثم اتهامات باستخدام بيانات المستخدمين بطرق غير آمنة، وصولا إلى اتهامات بنشر أخبار مضللة.

وأدت هذه الأمور مجتمعة إلى مثول مؤسس الشركة #مارك_زوكربيرغ أمام الكونغرس بعد طلبه للشهادة عن تجاوزات الشركة.

وبعيدا عن ذلك يتوقع المحللون أن تنجح facebook في تجاوز العام الماضي بمشاكله خاصة بعد تسجيل أرباح في الربع الأخير من العام الماضي بـ 6.8 مليار دولار.

وبالنسبة للإيرادات فقد حققت #فيسبوك إيرادات بالربع الرابع 2018 تصل إلى 16.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30% على أساس سنوي، وذلك بالرغم من فضائح خصوصية البيانات، الأمر الذي جعلها تتغلب على تقديرات محللي وول ستريت البالغة 16.4 مليار دولار.

وتواصل أرباح فيسبوك وعدد مستخدميها في الزيادة، وذلك بالرغم من مواصلة إضافتها لمستخدمين نشطين يوميًا بشكل أبطأ مما كانت عليه في السابق.

وسجلت فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 ما يصل إلى 2.32 مليار مستخدم نشط شهريًا، بزيادة بنسبة 2.2 في المئة، بالمقارنة مع عدد 2.27 مليار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 1.52 مليار مستخدم نشط يوميا، الأمر الذي شكل زيادة بنسبة 2 في المئة بالمقارنة مع عدد 1.49 مليار في الربع الأخير بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وأضافت المنصة مليون مستخدم يومي نشط في الولايات المتحدة وكندا، وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها هذا الرقم منذ الربع الأول من عام 2018، فيما أضافت فيسبوك ثلاثة ملايين مستخدم يومي نشط في أوروبا بعد فقد المستخدمين هناك خلال الربعين الأخيرين.

وقالت فيسبوك إن عائلة تطبيقاتها تشهد 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، مما يشكل ارتفاعا بالمقارنة مع رقم 2.6 مليار في الربع الأخير.

وقال المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ في بيان: "إن مجتمعنا وأعمالنا تواصل النمو. لقد غيرنا بشكل أساسي الطريقة التي ندير بها شركتنا للتركيز على أكبر المشكلات الاجتماعية، ونحن نستثمر أكثر لبناء طرق جديدة وملهمة للأشخاص للتواصل".

وبالرغم من أن فيسبوك شهدت نمواً قوياً في عام 2018، إلا أن علاقات الشركة مع المشرعين والمستهلكين كانت في تدهور مستمر بسبب فشلها في إيقاف كامبريدج أناليتيكا من الحصول على بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح.

كما أنها واجهت العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف الكلام الذي يحض على الكراهية والتضليل من الانتشار على منصتها.