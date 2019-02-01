جت إيروايز توافق على خطة إنقاذ من الاتحاد للطيران

أفادت صحيفة بيزنس ستاندرد، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر بأن #جت_إيروايز وافقت على معظم الشروط التي وضعتها شريكتها #الاتحاد_للطيران لتقديم إنقاذ للناقلة الهندية المثقلة بالديون.



وذكر التقرير أن الشركتين في طريقهما إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال أيام، وهو ما قد يسفر عن تنحي مؤسس جت ايروايز ناريش جويال عن مجلس الإدارة.

وأفادت الصحيفة بأن حصة الاتحاد سترتفع إلى 40% من 24% وأن الدائنين سيحولون بعض ديونهم إلى أسهم، بما يمنحهم ملكية نحو 30% من الناقلة التي تفتقر إلى السيولة.



وقالت جت إيروايز في بيان للبورصة إنها، وكما أعلنت في السابق، تعكف على خطة تسوية شاملة مع المقرضين بقيادة بنك الدولة الهندي وأطراف أخرى معنية.



وقال راجنيش كومار رئيس مجلس إدارة بنك الدولة الهندي للصحفيين اليوم إن مساعي تبذل لتسوية وضع جت، لكنه أحجم عن التعليق على الحصة التي سيحصل عليها البنك في نهاية المطاف إذا جرت الموافقة على مبادلة الدين بأسهم.



وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يبحث مديرو شركة الطيران الإجراءات القانونية للاتفاق وتفاصيل أخرى في اجتماع لمجلس الإدارة يعقد في الرابع عشر من فبراير شباط، مضيفة أنه إذا وافقت جت على الشروط فإن الاتحاد مستعدة لضخ 35 مليون دولار على الفور.