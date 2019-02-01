"أدنوك" تجري مباحثات لبيع حصص جديدة في قطاع التكرير

كشف عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن إجراء الشركة محادثات مع شركاء محتملين لبيع حصص في أصولها للتكرير، بعد بيع حصة فعلاً لشركة إيني الإيطالية وشركة نمساوية مؤخراً.

وقال الهاجري، في مقابلة مع "ستاندرد آند بورز": إننا نجري مباحثات مع عدد من الشركاء في قارة آسيا، لتسهيل وتعميق وجودنا من حيث سلاسل القيمة في الأسواق الآسيوية، وفقا لما نقلتة صحيفة "البيان".

وذكر: "من خلال الشراكة في عمليات التكرير، كنا نجري محادثات مع عدد كبير من شركات الطاقة التي أعربت عن الاهتمام الحقيقي بالاستثمار إلى جانبنا في عمليات التكرير والبتروكيماويات، وكان هناك اهتمام كبير بالاستثمار معنا في ظل الحجم الكبير والجودة والموقع لأصولنا الاستثنائية في التكرير، والفرص الجديدة التي يوفرها مجمع الرويس".